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18 лютого • оновлено в 15:12
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/ теніс

"Для України": Світоліна зробила заяву про Олімпіаду

2.1т
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Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що боротьба за золоту медаль для України на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо є важливою метою для неї.

"Безумовно, оскільки цей рік є олімпійським, для мене важливо добре виступити на Олімпіаді, виграти "золото"для України", – сказала Світоліна в інтерв'ю виданню tennisworldusa.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Наша тенісистка також розповіла, від чого залежить успішність її виступів на турнірах.

"Я намагаюся відновити свій ритм, знайти свою гру, залишатися здоровою протягом усього року. Коли я добре себе почуваю, я можу грати на високому рівні", – додала спортсменка.

Нагадаємо, що у нашої першої ракетки був конфлікт із Федерацією тенісу України (ФТУ) щодо її участі в Кубку Федерації. У разі відмови від гри за збірну вона могла залишитися без Олімпіади.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна не змогла проявити свої найкращі якості на першому турнірі Великого шолома в цьому році, вилетівши вже в третьому колі Australian Open.

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Тема
Олімпіади-2020
Особа
Еліна Світоліна
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