"Для України": Світоліна зробила заяву про Олімпіаду

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що боротьба за золоту медаль для України на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо є важливою метою для неї.

"Безумовно, оскільки цей рік є олімпійським, для мене важливо добре виступити на Олімпіаді, виграти "золото"для України", – сказала Світоліна в інтерв'ю виданню tennisworldusa.

Еліна Світоліна

Наша тенісистка також розповіла, від чого залежить успішність її виступів на турнірах.

"Я намагаюся відновити свій ритм, знайти свою гру, залишатися здоровою протягом усього року. Коли я добре себе почуваю, я можу грати на високому рівні", – додала спортсменка.

Нагадаємо, що у нашої першої ракетки був конфлікт із Федерацією тенісу України (ФТУ) щодо її участі в Кубку Федерації. У разі відмови від гри за збірну вона могла залишитися без Олімпіади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна не змогла проявити свої найкращі якості на першому турнірі Великого шолома в цьому році, вилетівши вже в третьому колі Australian Open.

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