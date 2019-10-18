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18 жовтня • оновлено в 17:52
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/ теніс

"Дивлюся з побоюванням": кривдниця Світоліної розповіла про "погані новини і негатив" від України

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Російська тенісистка, 42-а ракетка світу Вероніка Кудерметова після перемоги на московському Кубку Кремля над українкою Еліною Світоліною висловилася про своє ставлення до України.

Вероніка Кудерметова

Вероніка Кудерметова

sport24.ru

"Насправді, якщо бути відвертим, до всіх цих подій у мене була гарна і нормальна думка про Україну, що там нормальні люди, все добре. Але коли все це почалося, коли з'являлися погані новини і був негатив, то, дійсно, всередині щось змінюється, починаєш на все це дивитися з побоюванням. На підсвідомому рівні вже все по-іншому", - наводить слова Кудерметової Sport24.

При цьому вона зазначила, що під час матчу зі Світоліною не думала про відносини Росії і України.

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Нагадаємо, у другому колі Кудерметова сенсаційно обіграла Світоліну, яка була посіяна на турнірі під першим номером, з рахунком 6:2, 1:6, 7:5. Це перша перемога в кар'єрі 22-річної росіянки над тенісистками з топ-5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед стартом Кубка Кремля в Москві Еліна Світоліна заявила, що сподівається проводити більше часу зі своїм коханим Гаель Монфісом.

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Особа
Еліна Світоліна
Місце
Росія Москва
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
К сожалению адекватные украинцы довольно пассивны - они работают добиваются уюта в своей семье и к отношению к близким … и молча смотрят как неадекваты (мразота) портит им жизнь...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Девушка интеллигентная, очень мягко все высказала
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70rus xxx
70rus xxx
Вероника,зачем обращать внимание на иди.отов?Надеюсь,не все такие на украине.
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