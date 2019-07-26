"Дискримінація!" Росія накинулася на США через тенісистку

Посольство Росії у Сполучених Штатах Америки влаштувало істерику через відмову в отриманні візи тенісистці Світлані Кузнєцовій.

Напередодні спортсменка оголосила, що не зможе захистити титул на турнірі у Вашингтоні, після чого дипломати направила ноту протесту в Держдепартамент США.

"Обурені тривалою практикою перешкоджання участі наших спортсменів у великих змаганнях, які проходять на території США. Направили ноту протесту до Держдепартаменту і вимагаємо припинити дискримінаційну політику щодо видачі віз російським учасникам міжнародних заходів", – йдеться у заяві посольства на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадський хокеїст Максим Тальбо негативно висловився про етап своєї кар'єри в Росії, назвавши Магнітогорськ найогиднішим місцем на землі.

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