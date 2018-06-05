Довелося вибачатися: легендарного українського тенісиста обізвали росіянином

Легенду українського тенісу Андрія Медведєва зарахували до росіян. Помилки припустилися в прес-службі Відритого чемпіонату Франції, де в прес-релізі Турніру Легенд відомий українець отримав абревіатуру RUS поруч зі своїм прізвищем.

Скріншот tennisua.org

За інформацією tennisua.org, відповідальні за допущену помилку були знайдені, а організатори турніру в Парижі принесли свої вибачення. Було обіцяно, що все виправлять і вишлють новий документ. Однак до сих пір цього зроблено не було.

Нагадаємо, в нинішньому розіграші Roland Garros Україна залишилася без своїх представників.

Перша ракетка країни Еліна Світоліна вилетіла в матчі третього кола від румунки Міхаеле Бузурнеску - 3:6, 5:7. Ще одна наша співвітчизниця Леся Цуренко відмовилася продовжувати матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з третьою ракеткою світу Гарбінє Мугуруса через травму. Сергій Стаховський програв у 1/32 німцеві Михайлу Звєрєву і припинив боротьбу на турнірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Серена Вільямс відмовилася грати з Марією Шараповою.