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3 вересня • оновлено в 13:17
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Де дивитися онлайн Світоліна — Конта: розклад трансляцій чвертьфіналу US Open

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Перша ракетка України Еліна Світоліна у вівторок, 3 вересня, зіграє історичний для себе чвертьфінал на Відкритому чемпіонат США з тенісу – US Open.

Наш співвітчизниця вперше в кар'єрі дісталася цієї стадії турніру в Нью-Йорку, і спробує пробитися до наступного етапу змагань. Суперницею Еліни стане представниця Великобританії Йоханна Конта, яка посіяна під 16-м номером.

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Світоліна – Конта: прогноз на чвертьфінал US Open

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Побачити поєдинок Світоліної за путівку до півфіналу можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Євроспорт". Початок – о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що тенісистки чотири рази зустрічалися одна з одною й у всіх випадках сильнішою була українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна встановила неймовірний рекорд України, вийшовши до чвертьфіналу US Open.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "US Open" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
US Open
Особа
Еліна Світоліна
Місце
США Нью Йорк
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