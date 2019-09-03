Де дивитися онлайн Світоліна — Конта: розклад трансляцій чвертьфіналу US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна у вівторок, 3 вересня, зіграє історичний для себе чвертьфінал на Відкритому чемпіонат США з тенісу – US Open.

Наш співвітчизниця вперше в кар'єрі дісталася цієї стадії турніру в Нью-Йорку, і спробує пробитися до наступного етапу змагань. Суперницею Еліни стане представниця Великобританії Йоханна Конта, яка посіяна під 16-м номером.

Еліна Світоліна

Побачити поєдинок Світоліної за путівку до півфіналу можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Євроспорт". Початок – о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що тенісистки чотири рази зустрічалися одна з одною й у всіх випадках сильнішою була українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна встановила неймовірний рекорд України, вийшовши до чвертьфіналу US Open.

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