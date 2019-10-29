Де дивитися онлайн Світоліна – Халеп: на якому каналі трансляція Підсумкового турніру

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна в середу, 30 жовтня, проведе свій другий матч на Підсумковому турнірі в китайському Шенчьжене.

Наша співвітчизниця у другому турі групового етапу зіграє з однією з найбільш принципових для себе суперниць – Сімоною Халеп з Румунії.

ДЕ ДИВИТИСЯ СВІТОЛІНА – ХАЛЕП

Пряму трансляцію матчу Світоліна – Халеп можна буде побачити в прямому ефірі українського телеканалу "Спорт 1". Початок – о 12:30 за київським часом. Крім того, показ поєдинку запланував російський мовник "Матч! Арена" та міжнародний "Євроспорт".

Сімона Халеп і Еліна Світоліна

СТАТИСТИКА СВІТОЛІНА – ХАЛЕП

Для тенісисток майбутня зустріч стане третьою в сезоні. Раніше українка була сильнішою в півфіналі турніру в Досі (6:3, 3:6, 6:4), а Халеп взяла реванш на аналогічній стадії Wimbledon (6:1, 6:3).

Всього ж суперниці провели сім матчів – п'ять разів сильнішою була Симона, двічі – Еліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна здобула драматичну перемогу в стартовому матчі Підсумкового турніру.

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