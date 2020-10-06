Через маму української тенісистки на корт Roland Garros викликали саперів із собаками

Під час матчу української тенісистки Дар'ї Лопатецкої проти Бренди Фругвіртової в 1/32 фіналу юніорського Roland Garros трапився не дуже приємний інцидент.

Як повідомляє видання OpenCourt, мама нашої спортсменки спостерігала за грою з трибуни корту №11 і в якийсь момент відійшла, залишивши на лаві сумку Nike. Організатори Відкритого чемпіонату Франції почекали 15 хвилин, але за нею так ніхто і не прийшов. На місце прибули сапери з собаками, але не виявили в сумці вибухонебезпечних речовин.

Журналісти інформагентства спробували поспілкуватися з Філоненко, щоб дізнатися, чи є у неї тепер проблеми з французькою поліцією, але виявилося, що вона не знає англійську.

Відзначимо, що Лопатецька виграла той поєдинок у двох сетах (6:1, 7:6) і вийшла в 1/16 фіналу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російську тенісистку Яну Сизикову запідозрили в участі у договірному матчі на Roland Garros.