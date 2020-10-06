Через маму української тенісистки на корт Roland Garros викликали саперів із собаками

Михайло Морозов
Михайло Морозов
теніс
8,1 т.
Дар'я Лопатецька

Під час матчу української тенісистки Дар'ї Лопатецкої проти Бренди Фругвіртової в 1/32 фіналу юніорського Roland Garros трапився не дуже приємний інцидент.

Як повідомляє видання OpenCourt, мама нашої спортсменки спостерігала за грою з трибуни корту №11 і в якийсь момент відійшла, залишивши на лаві сумку Nike. Організатори Відкритого чемпіонату Франції почекали 15 хвилин, але за нею так ніхто і не прийшов. На місце прибули сапери з собаками, але не виявили в сумці вибухонебезпечних речовин.

Журналісти інформагентства спробували поспілкуватися з Філоненко, щоб дізнатися, чи є у неї тепер проблеми з французькою поліцією, але виявилося, що вона не знає англійську.

Відзначимо, що Лопатецька виграла той поєдинок у двох сетах (6:1, 7:6) і вийшла в 1/16 фіналу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російську тенісистку Яну Сизикову запідозрили в участі у договірному матчі на Roland Garros.

Roland GarrosДарина Лопатецька