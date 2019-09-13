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13 вересня • оновлено в 12:20
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Через "Майдан": українська тенісистка не зможе захистити престижний титул

1.8т Читати матеріал російською

Жіноча тенісна асоціація (WTA) і організатори турніру Hong Kong Open вирішили відкласти змагання, які повинні були початися 5 жовтня, на невизначений термін.

Причиною послужили протести, що проходять у місті. З кінця березня в Гонконзі тривають масові демонстрації проти законопроєкту про екстрадицію, в яких беруть участь сотні тисяч осіб.

У масових протестах у Гонконзі проти законопроєкту про екстрадицію беруть участь сотні тисяч осіб

У масових протестах у Гонконзі проти законопроєкту про екстрадицію беруть участь сотні тисяч осіб

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За словами організаторів тенісних змагань, яких цитує ВВС, зараз вони не можуть забезпечити "гладке проходження турніру", тому намагаються знайти інший час для його проведення.

Зазвичай турнір Hong Kong Open проходив у парку Вікторія, який став одним із головних місць збору протестувальників

У минулі роки в турнірі брали участь такі відомі спортсменки, як Серена Вільямс, Наомі Осака, Каролін Возняцкі. Цікаво, що в 2018 році титул в одиночному розряді здобула українська тенісистка Даяна Ястремська.

Даяна Ястремська виграла Hong Kong Open у 2018 році

Даяна Ястремська виграла Hong Kong Open у 2018 році

Hong Kong Tennis Open

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Майдан" у Гонконзі спалахнув із новою силою — у мережі з'явилися вражаючі фото і відео.

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Особа
Даяна Ястремська
Місце
Китай Гонконг
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филипп филипыч
филипп филипыч
майданы многим украинским спортсменам жизнь испортили)
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