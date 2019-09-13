Через "Майдан": українська тенісистка не зможе захистити престижний титул

Жіноча тенісна асоціація (WTA) і організатори турніру Hong Kong Open вирішили відкласти змагання, які повинні були початися 5 жовтня, на невизначений термін.

Причиною послужили протести, що проходять у місті. З кінця березня в Гонконзі тривають масові демонстрації проти законопроєкту про екстрадицію, в яких беруть участь сотні тисяч осіб.

У масових протестах у Гонконзі проти законопроєкту про екстрадицію беруть участь сотні тисяч осіб

За словами організаторів тенісних змагань, яких цитує ВВС, зараз вони не можуть забезпечити "гладке проходження турніру", тому намагаються знайти інший час для його проведення.

Зазвичай турнір Hong Kong Open проходив у парку Вікторія, який став одним із головних місць збору протестувальників

У минулі роки в турнірі брали участь такі відомі спортсменки, як Серена Вільямс, Наомі Осака, Каролін Возняцкі. Цікаво, що в 2018 році титул в одиночному розряді здобула українська тенісистка Даяна Ястремська.

Даяна Ястремська виграла Hong Kong Open у 2018 році Hong Kong Tennis Open

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