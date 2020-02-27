Через коронавірус: Україна звернулася до Японії щодо матчу Кубка Федерації

Федерація тенісу України звернулася до генерального секретаря японської федерації Хіросі Сузукі та ITF з пропозицією перенести поєдинки Кубка Федерації між збірними в Україну.

Як повідомляє інформагентство Xsport, таким чином ФТУ відреагувала на рішення Міжнародної тенісної федерації (ITF) провести матчі між командами Японії та Еквадору при порожніх трибунах, щоб запобігти поширенню коронавируса.

Збірна України з тенісу

У процесі прийняття цього рішення організація провела консультації з Міністерством охорони здоров'я та праці Японії та міністерством спорту країни.

Нагадаємо, що за результатами жеребкування Україна повинна зіграти на виїзді проти Японії в рамках плей-офф Кубка Федерації, поєдинки якого заплановані на 17-18 квітня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наша команда вийшла в плей-офф Кубка Федерації завдяки непростій перемозі над збірною Естонії в першій групі Євро-Африканської зони.

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