"Бумеранг" Світоліної: шедевральний удар українки на Australian Open підірвав мережу

Зірка українського і світового тенісу Еліна Світоліна виконала фантастичний удар в матчі другого раунду Відкритого чемпіонату Австралії – Australian Open – проти американки Лорен Девіс.

Еліна Світоліна WTA twitter

У вирішальний момент матчу, на тайбрейку другої партії українці вдався зовсім божевільний прийом при виході до сітки. М'яч після різаного удару Світоліної з бекхенда приземлився на боці суперниці, а потім бумерангом повернувся на частину корту Світоліної. Девіс не встигла торкнутися м'яча, а за правилами це очко на користь українки.

Неймовірно красивий момент, без сумніву, увійде до нарізки найкращих ударів в тенісі за підсумками року.

Probably the shot of my life 🌪🌪🌪😁 @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX - Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 23 Eanáir 2020

"Можливо", удар всього мого життя", – підписала Світоліна відео у себе в Twitter.

Відзначимо, що Еліна в четвертий раз поспіль вийшла до третього кола австралійського мейджора. На наступній стадії суперницею українки буде експерша ракетка світу Гарбіньє Мугуруса з Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна з прапором України викликала фурор на Australian Open.

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