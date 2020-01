"Бумеранг" Світоліної: шедевральний удар українки на Australian Open підірвав мережу

Зірка українського і світового тенісу Еліна Світоліна виконала фантастичний удар в матчі другого раунду Відкритого чемпіонату Австралії – Australian Open – проти американки Лорен Девіс.

У вирішальний момент матчу, на тайбрейку другої партії українці вдався зовсім божевільний прийом при виході до сітки. М'яч після різаного удару Світоліної з бекхенда приземлився на боці суперниці, а потім бумерангом повернувся на частину корту Світоліної. Девіс не встигла торкнутися м'яча, а за правилами це очко на користь українки.

Неймовірно красивий момент, без сумніву, увійде до нарізки найкращих ударів в тенісі за підсумками року.

Probably the shot of my life 🌪🌪🌪😁 @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX