"Будуть вживляти чіпи": легенда тенісу росіянин Сафін пояснив коронавірус

Колишня перша ракетка світу Марат Сафін висловив думку про те, що пандемія коронавірусу спровокована штучно для введення чіпізації людей.

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"Будуть вживляти чіпи. Білл Гейтс ще в 2015 році розповів, що у нас буде епідемія, потім пандемія, наш наступний ворог – вірус, а не ядерна війна. Потім 5G чому запускається? Потім наночіпи будуть вводитися. Все йде до цього. Подивіться, що навколо відбувається. Народ в паніці, все як годиться. Народ же вірить у все, в страшилки по телевізору. Хтось вірить, що всюди морги, народ вмирає пачками, цивілізація скоро закінчиться, а я в це не вірю", – цитує Сафіна Sports.ru.

Instagram Марата Сафіна

Він додав, що таким чином, всі люди будуть занесені до бази даних і за ними буде простіше стежити. "Вас легше так відстежити. Але за нами і так вже стежать. Заходиш в YouTube, а тобі відразу ж – рекомендуємо до перегляду. На Netflix те ж саме. Скрізь стежать за всіма, підганяють, а ви думаєте, що обираєте ви. Вірніше, ми – я не виняток. А ми вибираємо з того, що нам пропонують", – резюмував легендарний тенісист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий американський чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд назвав коронавірус брехнею і вигадкою.