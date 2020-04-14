Брат Світоліної виклав в мережу несподіване фото тенісистки з Донецька

Максим Богданов теніс 18:38, 14.04.2020

Старший брат першої ракетки України Еліни Світоліної показав, як виглядала наша прославлена спортсменка в 9 років.

Юліан Світоліна у себе в Instagram виклав несподіване фото тенісистки з Донецька, зроблене в 2003 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня Світоліна не змогла стримати своїх емоцій після того, як дізналася про скасування Wimbledon через пандемію коронавiрусу.

У себе в Instagram перша ракетка нашої країни виклала відео, на якому плаче під пісню Селін Діон - All by myself.

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