Брат Світоліної виклав в мережу несподіване фото тенісистки з Донецька

Старший брат першої ракетки України Еліни Світоліної показав, як виглядала наша прославлена спортсменка в 9 років.

Юліан Світоліна у себе в Instagram виклав несподіване фото тенісистки з Донецька, зроблене в 2003 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня Світоліна не змогла стримати своїх емоцій після того, як дізналася про скасування Wimbledon через пандемію коронавiрусу.

У себе в Instagram перша ракетка нашої країни виклала відео, на якому плаче під пісню Селін Діон - All by myself.