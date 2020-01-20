Бойфренд Світоліної пошкодив руку за несподіваних обставин

Хлопець української тенісистки Еліни Світоліної Гаель Монфіс травмував руку в процесі проходження відеоігри, але це не повинно завадити його виступам на Australian Open.
"Я грав у відеогру у себе в спальні та вдарив правою рукою по спинці ліжка", – розповів Монфіс в інтерв'ю агентству AFP.
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Телеканал Футбол
Він додав, що його рука досі повністю не відновилася, і це заважає йому належним чином завдавати ударів зльоту.
"Найкращими ліками в цій ситуації був би відпочинок, але у мене немає на це часу. Тому я прийняв протизапальний засіб і приклав до руки лід. Мені вже краще, навіть якщо після інтенсивного тренування доводиться відпочити на наступний день", – додав тенісист.
Варто зазначити, що перший матч на Australian Open француз проведе проти Лу Яньсуня з Тайваню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна поскаржилася на погану якість повітря в Австралії, де пройде перший в тенісному сезоні турнір Великого Шолома.
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