Американський тенісист Тенніс Сандгрен заявив, що більше ніколи не буде виступати на турнірах у Китаї, якщо інформація про лабораторне походження коронавірусу підтвердиться.

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"Хоч це й не так важливо, але якщо ця інформація виявиться правдою, то ви більше не побачите мене на турнірах у Китаї", – написав Сандгрен у себе в Twitter.

теніс Сандгрен

Відзначимо, що американець займає 55-е місце в чоловічому тенісному рейтингу. На його рахунку одна перемога на турнірах ATP, добута в Окленді у 2019 році.

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