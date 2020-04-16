Біологічна зброя: американський тенісист Сандгрен оголосив бойкот Китаю через коронавірус

Михайло Морозов теніс 12:55, 16.04.2020 Оновлено: 13:07, 16.04.2020

Американський тенісист Тенніс Сандгрен заявив, що більше ніколи не буде виступати на турнірах у Китаї, якщо інформація про лабораторне походження коронавірусу підтвердиться.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Хоч це й не так важливо, але якщо ця інформація виявиться правдою, то ви більше не побачите мене на турнірах у Китаї", – написав Сандгрен у себе в Twitter.

теніс Сандгрен

Відзначимо, що американець займає 55-е місце в чоловічому тенісному рейтингу. На його рахунку одна перемога на турнірах ATP, добута в Окленді у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у США заявили, що перша в світі людина, яка заразилася коронавірусом, працювала нібито не на ринку морепродуктів, а в лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань, де і почалася пандемія.

  • За даними джерел, коронавірус нібито був створений в лабораторії не як біологічна зброя, а заради демонстрації видатних результатів у дослідженнях вірусів китайськими вченими.

  • Крім того, глава Пентагону Марк Еспер, виступаючи в ефірі телеканалу Fox News, заявив, що Китай нібито продовжує приховувати інформацію про коронавірус COVID-19.

Коментувати
Спорт теніс

Дивіться також

Європарламент підтримав вступ України до ЄС: подробиці проєкту

Хорошие новости: истерия в Украине прошла

ЗМІ заявили про спалах COVID-19 у Медмістечку Києва: лікарня заперечує

Усик не витримав негатив на свою адресу і вжив заходів

Нефьодов виписав собі та заступникам премії у 600% від окладу