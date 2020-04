Американський тенісист Тенніс Сандгрен заявив, що більше ніколи не буде виступати на турнірах у Китаї, якщо інформація про лабораторне походження коронавірусу підтвердиться.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Хоч це й не так важливо, але якщо ця інформація виявиться правдою, то ви більше не побачите мене на турнірах у Китаї", – написав Сандгрен у себе в Twitter.

Not that it means much, but if this is indeed true you will not see me playing in China again https://t.co/FfSQsLHCnK