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16 квітня • оновлено в 13:26
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Біологічна зброя: американський тенісист Сандгрен оголосив бойкот Китаю через коронавірус

1.3т
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Американський тенісист Тенніс Сандгрен заявив, що більше ніколи не буде виступати на турнірах у Китаї, якщо інформація про лабораторне походження коронавірусу підтвердиться.

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"Хоч це й не так важливо, але якщо ця інформація виявиться правдою, то ви більше не побачите мене на турнірах у Китаї", – написав Сандгрен у себе в Twitter.

теніс Сандгрен

теніс Сандгрен

Відзначимо, що американець займає 55-е місце в чоловічому тенісному рейтингу. На його рахунку одна перемога на турнірах ATP, добута в Окленді у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у США заявили, що перша в світі людина, яка заразилася коронавірусом, працювала нібито не на ринку морепродуктів, а в лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань, де і почалася пандемія.

  • За даними джерел, коронавірус нібито був створений в лабораторії не як біологічна зброя, а заради демонстрації видатних результатів у дослідженнях вірусів китайськими вченими.

  • Крім того, глава Пентагону Марк Еспер, виступаючи в ефірі телеканалу Fox News, заявив, що Китай нібито продовжує приховувати інформацію про коронавірус COVID-19.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
ATP Коронавірус
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну хоть напомнил о себе, и то дело
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Спорт теніс

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