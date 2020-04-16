Американський тенісист Тенніс Сандгрен заявив, що більше ніколи не буде виступати на турнірах у Китаї, якщо інформація про лабораторне походження коронавірусу підтвердиться.

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"Хоч це й не так важливо, але якщо ця інформація виявиться правдою, то ви більше не побачите мене на турнірах у Китаї", – написав Сандгрен у себе в Twitter.

теніс Сандгрен

Not that it means much, but if this is indeed true you will not see me playing in China again https://t.co/FfSQsLHCnK - Tennys Sandgren (@TennysSandgren) April 16, 2020

Відзначимо, що американець займає 55-е місце в чоловічому тенісному рейтингу. На його рахунку одна перемога на турнірах ATP, добута в Окленді у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у США заявили, що перша в світі людина, яка заразилася коронавірусом, працювала нібито не на ринку морепродуктів, а в лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань, де і почалася пандемія.

За даними джерел, коронавірус нібито був створений в лабораторії не як біологічна зброя, а заради демонстрації видатних результатів у дослідженнях вірусів китайськими вченими.

Крім того, глава Пентагону Марк Еспер, виступаючи в ефірі телеканалу Fox News, заявив, що Китай нібито продовжує приховувати інформацію про коронавірус COVID-19.

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