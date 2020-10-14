Білоруський тенісист влаштував скандал через похід у туалет на турнірі в Росії. Відео

Білоруський тенісист Ілля Івашко (№141 у світовому рейтингу) залишився вкрай незадоволений рішенням головного судді, який оштрафував його на гейм за похід у туалет під час матчу проти француза Адріана Маннаріно (№39) на турнірі St. Petersburg Open 2020 на Росії.

В середині другого сету Івашко викликав лікаря і запитав у арбітра, чи може він взяти медичну перерву. Той відповів, що тенісист може це зробити, але у свій час. Незважаючи на це лікар, відпустив білоруса в підтрибунне приміщення. Коли спортсмен повернувся з туалету і дізнався, що його оштрафували на гейм, то не зміг стримати емоції.

"Це був особливий випадок, тому що я не міг перебувати на корті. Або ви хотіли, щоб я наср*в прямо тут?" – запитав Івашко у судді.

Цей аргумент ніяк не вплинув на рішення арбітра, який офіційно оголосив про покарання для білоруса. Тенісист кілька разів прокричав фразу "це неможливо", перш ніж відновити гру. Йому вдалося відіграти брейк і довести матч до перемоги – 6:3; 7:6 (8:6).

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