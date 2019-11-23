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23 листопада • оновлено в 23:18
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"Атмосфера хороша": знаменита українська тенісистка захопилася Москвою

3.5т
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Друга ракетка України Даяна Ястремська розповіла подробиці поїздки на Кубок Кремля в Москву.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

"Кубок Кремля? Атмосфера була добра, мене підтримували, сиділи люди з українським прапором. Люди нормальні, хороші, гостинні. Жили ми в готелі, який називався "Україна", ця будівля, яке Сталін побудував. Мало того, що її залишили, так ще й назва "Україна" висить, хоча вона і перейменована", – цитує Ястремську tribuna.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла здобути жодної перемоги на Кубку Кремля в Москві.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Даяна Ястремська
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я не понимаю, почему Югославию можно было разбомбить и расчленить, а Украину нельзя...
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1
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Куда смотрит СБУ??? Это провокация! Что значит атмосфера была хорошей???
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4
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Свидомые свыньи сейчас захрюкают про зраду..
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5
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