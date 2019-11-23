"Атмосфера хороша": знаменита українська тенісистка захопилася Москвою

Друга ракетка України Даяна Ястремська розповіла подробиці поїздки на Кубок Кремля в Москву.

Даяна Ястремська

"Кубок Кремля? Атмосфера була добра, мене підтримували, сиділи люди з українським прапором. Люди нормальні, хороші, гостинні. Жили ми в готелі, який називався "Україна", ця будівля, яке Сталін побудував. Мало того, що її залишили, так ще й назва "Україна" висить, хоча вона і перейменована", – цитує Ястремську tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла здобути жодної перемоги на Кубку Кремля в Москві.

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