Американський тенісист утік із Росії, злякавшись госпіталізації

Михайло Морозов теніс 14:51, 15.10.2020 Оновлено: 14:57, 15.10.2020

Американський тенісист Сем Куеррі, його дружина та восьмимісячний син екстрено залишили Росію на приватному літаку після отримання позитивних результатів тесту на коронавірус.

Як повідомляє відомий журналіст Бен Ротенберг у себе в Twitter, спортсмен був відсторонений від турніру ATP в Санкт-Петербурзі через COVID-19. Їхній сім'ї сказали залишатися на 14-денному карантині в місцевому готелі. Пізніше вони отримали дзвінок від представників російських органів охорони здоров'я, які заявили, що незабаром їх огляне лікар. У разі виявлення симптомів сім'ю тенісиста могли відправити на примусову госпіталізацію.

Злякавшись можливої розлуки з 8-місячним сином у чужій країні, Куеррі таємно найняв приватний літак і домовився про виліт за межі Росії. Зараз вони з сім'єю перебувають в одній із сусідніх європейських країн, яка не вимагає пред'явити негативний тест на COVID-19 при в'їзді, та знімають житло на AirBNB.

Спочатку сім'я Куеррі була готова залишитися на 14-денному карантині в Санкт-Петербурзі
Twitter Бена Ротенберга
Після дзвінка від представників російських органів охорони здоров'я вони різко змінили своє рішення
Twitter Бена Ротенберга
Зараз сім'я тенісиста перебуває в одній з європейських країн
Twitter Бена Ротенберга

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський тенісист Ілля Івашко влаштував скандал через похід у туалет на турнірі в Санкт-Петербурзі.

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