Американський тенісист утік із Росії, злякавшись госпіталізації

Американський тенісист Сем Куеррі, його дружина та восьмимісячний син екстрено залишили Росію на приватному літаку після отримання позитивних результатів тесту на коронавірус.

Як повідомляє відомий журналіст Бен Ротенберг у себе в Twitter, спортсмен був відсторонений від турніру ATP в Санкт-Петербурзі через COVID-19. Їхній сім'ї сказали залишатися на 14-денному карантині в місцевому готелі. Пізніше вони отримали дзвінок від представників російських органів охорони здоров'я, які заявили, що незабаром їх огляне лікар. У разі виявлення симптомів сім'ю тенісиста могли відправити на примусову госпіталізацію.

Злякавшись можливої розлуки з 8-місячним сином у чужій країні, Куеррі таємно найняв приватний літак і домовився про виліт за межі Росії. Зараз вони з сім'єю перебувають в одній із сусідніх європейських країн, яка не вимагає пред'явити негативний тест на COVID-19 при в'їзді, та знімають житло на AirBNB.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський тенісист Ілля Івашко влаштував скандал через похід у туалет на турнірі в Санкт-Петербурзі.