Американський тенісист програв розіграш росіянину і показав йому середній палець

Американський тенісист Френсіс Тіафо відзначився несподіваною витівкою в матчі 1/8 фіналу US Open проти Данила Медведєва.

У першому сеті за рахунку 3:2 на користь росіянина Тіафо невдало зіграв у сітки і програв розіграш. Таким чином, Медведєв збільшив свою перевагу до двох геймів, на що американець відреагував, показавши своєму супернику середній палець.

Надалі матч проходив із серйозною перевагою російського тенісиста, який розгромив Тіафо з рахунком 3:0 за сетами (6:4, 6:1, 6:0). У чвертьфіналі US Open Медведєв зустрінеться зі своїм співвітчизником Андрієм Рубльовим.

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