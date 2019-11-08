Американська тенісистка напала на суперницю після матчу

На тенісному турнірі серії ITF в Лас-Вегасі з призовим фондом $60 000 трапився скандал. Після матчу між Кетрін Себова з Канади і американкою Алішею Паркс на корті ледь не виникла бійка.

Після виграного матчбола переможниця Себов надто емоційно вигукнула "Come on!", А потім Паркс звинуватила її в дуже сильному рукостисканні. "Вона стиснула мою руку!" – заявила американка. Вона стиснула долоню суперниці у відповідь, і вони почали з'ясовувати стосунки не тільки словесно.

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Також на корт вибіг представник команди Аліши Паркс, який почав апелювати до публіки.

Цікаво, що на цьому ж турнірі також виступають українки Катаріна Завацька і Ангеліна Калініна.

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