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1 січня • оновлено в 17:41
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19-річна знаменита українська тенісистка похвалилася вбранням без білизни

6.6т
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Друга ракетка України Даяна Ястремська вирішила новий рік відсвяткувати в Австралії. Наша 19-річна співвітчизниця у себе в Instagram виклала знімки зi свята у Брісбені.

У коментарях користувачі не змогли залишитися байдужими від вбрання спортсменки, наголошуючи на тому, що вiн одягнений на голе тіло.

Чорна обтягуюча сукня підкреслювала значні опуклості тенісистки.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

instagram.com/dayana_yastremskay

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Відзначимо, що Даяна не вперше демонструє свою любов до одягу без верхньої частини білизни. Раніше її спокусливі знімки в Китаї викликали справжній фурор в мережі.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Даяна Ястремська
Місце
Австралія Брісбен
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
ей бы поумнеть ещё.. все люди просто одеты, Австралия ведь - не Кременчуг какой. А она как начинающая шлюха для среднего класса.
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