19-річна знаменита українська тенісистка похвалилася вбранням без білизни

Друга ракетка України Даяна Ястремська вирішила новий рік відсвяткувати в Австралії. Наша 19-річна співвітчизниця у себе в Instagram виклала знімки зi свята у Брісбені.
У коментарях користувачі не змогли залишитися байдужими від вбрання спортсменки, наголошуючи на тому, що вiн одягнений на голе тіло.
Чорна обтягуюча сукня підкреслювала значні опуклості тенісистки.
Даяна Ястремська
instagram.com/dayana_yastremskay
Даяна Ястремська
instagram.com/dayana_yastremskay
Даяна Ястремська
instagram.com/dayana_yastremskay
Даяна Ястремська
instagram.com/dayana_yastremskay
Даяна Ястремська
instagram.com/dayana_yastremskay
Відзначимо, що Даяна не вперше демонструє свою любов до одягу без верхньої частини білизни. Раніше її спокусливі знімки в Китаї викликали справжній фурор в мережі.
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