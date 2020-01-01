19-річна знаменита українська тенісистка похвалилася вбранням без білизни

Друга ракетка України Даяна Ястремська вирішила новий рік відсвяткувати в Австралії. Наша 19-річна співвітчизниця у себе в Instagram виклала знімки зi свята у Брісбені.

У коментарях користувачі не змогли залишитися байдужими від вбрання спортсменки, наголошуючи на тому, що вiн одягнений на голе тіло.

Чорна обтягуюча сукня підкреслювала значні опуклості тенісистки.

Даяна Ястремська instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська instagram.com/dayana_yastremskay

Відзначимо, що Даяна не вперше демонструє свою любов до одягу без верхньої частини білизни. Раніше її спокусливі знімки в Китаї викликали справжній фурор в мережі.

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