19-річна українка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу

19-річна українська тенісистка, друга ракетка країни Даяна Ястремська обіграла одну з топ-спортсменок планети, колишню першу ракетку світу 29-річну Каролін Возняцкі з Данії.

Матч відбувся в рамках першого кола престижного турніру категорії WTA Premier 5 в Цинциннаті (США). За неповних 100 хвилин українка впевнено переграла суперницю в двох партіях - 6:4, 6:4. Ястремська оформила 6 ейсів, взяла 6 геймів на чужій подачі і допустила 8 подвійних помилок. На рахунку Возняцкі - 4 брейки.

Ястремська завершила матч ефектним розіграшем на подачі Возняцкі:

What a point to end the match! @D_Yastremska defeats Wozniacki 6-4, 6-4 #CincyTennis pic.twitter.com/Lqo2cuxZMC