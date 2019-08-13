19-річна українка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу

19-річна українська тенісистка, друга ракетка країни Даяна Ястремська обіграла одну з топ-спортсменок планети, колишню першу ракетку світу 29-річну Каролін Возняцкі з Данії.

Даяна Ястремська

Матч відбувся в рамках першого кола престижного турніру категорії WTA Premier 5 в Цинциннаті (США). За неповних 100 хвилин українка впевнено переграла суперницю в двох партіях - 6:4, 6:4. Ястремська оформила 6 ейсів, взяла 6 геймів на чужій подачі і допустила 8 подвійних помилок. На рахунку Возняцкі - 4 брейки.

Ястремська завершила матч ефектним розіграшем на подачі Возняцкі:

Відзначимо, що для Даяни це вже друга перемога над екс-першою ракеткою світу в рамках одного тижня - 7 серпня вона ефектно переграла на турнірі в Торонто білоруську тенісистку Вікторію Азаренко.

У другому раунді змагань в Цинциннаті Даяна Ястремська зіграє зі 153-ю ракеткою світу, 34-річною росіянкою Світланою Кузнєцовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року юна українка Дар'я Снігур виграла Wimbledon.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!