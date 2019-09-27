17-річна українська тенісистка вийшла у півфінал турніру в Іспанії

17-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла у півфінал турніру ITF в Іспанії з призовим фондом в 60 тисяч доларів.

Марта Костюк 24tv.ua

У чвертьфінальному матчі юна українка, яка на даний момент займає 182-й рядок у світовому рейтингу, обіграла суперницю з першої сотні - Аранчу Рус з Нідерландів (№97 WTA).

Для перемоги Марті знадобилося три сети. Після виграшу в першій партії настав спад у другому ігровому відрізку, однак у вирішальному сеті українка не залишила сумнівів у кінцевому результаті - 6:4, 3:6, 6:0.

У півфіналі Костюк зіграє проти третьої сіяної Тамари Корпач з Німеччини (№143 WTA).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Катаріна Завацька знищила росіянку, показавши найкращий результат в кар'єрі.

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