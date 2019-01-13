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15-річна українка виграла престижний тенісний турнір

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Українська тенісистка Дарина Лопатецька стала переможницею турніру ITF China Tonghai Women's $ 25000 tournament в Гонконзі з призовим фондом 25 тисяч доларів.

Дарина Лопатецька

Дарина Лопатецька

Великий теніс України

У фінальному поєдинку 15-річна харків'янка в двох партіях обіграла 19-річну китайську тенісистку Ма Шуюе: 6:4 6:3.

Зустріч тривала трохи більше ніж півтори години. За цей час Лопатецька подала три ейси, зробила три подвійні помилки, п'ять разів взяла подачу суперницi і віддала три гейми на своїй подачі.

15-річна українка виграла престижний тенісний турнір

Ця перемога стала для українки 12-й поспіль на кортах в Гонконзі. Минулого тижня Дарина в фіналі ITF World Tennis Tour обіграла представницю Чехії Барбора Штефкову: 6:4, 6:2

Дарина Лопатецька

Дарина Лопатецька

Instagram

Дарина Лопатецька

Дарина Лопатецька

Instagram

Дарина Лопатецька

Дарина Лопатецька

Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні минулого року Лопатецька зі світовим рекордом виграла турнір ITF в Туреччині.

Наша співвітчизниця стала наймолодшою спортсменкою, яка зіграла у фіналі професійного турніру.

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Тема
ITF
Особа
Дарина Лопатецька
Місце
КитайГонконг
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