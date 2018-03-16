15-річна українка феєрично вийшла до півфіналу тенісного турніру в Китаї

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла в півфінал турніру ITF у Шеньчжень з призовим фондом 60 тисяч доларів. У третьому раунді українка обіграла другу сіяну Луксіку Кумкхум з Таїланду - 1:6, 7:6, 6:2.

Матч почався не найкращим чином для 15-річної українки - перший сет вона програла з розгромним рахунком 1: 6. Другий сет Костюк також почала з того, що віддала два гейми, однак змогла зрівняти рахунок. Проте, Кумкхум взяла три наступні гейми і вийшла на матч-бол. Однак українська тенісистка змогла зробити камбек - 7:6. А в третьому сеті вона не залишила тайській спортсменці шансів - 6:2.

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У півфіналі Костюк зустрінеться з росіянкою Анастасією Калинською, яка займає 173-й рядок у рейтингу ITF. Як би цей матч не закінчився - Марта вперше в кар'єрі увійде до топ-160 світового рейтингу і стане п'ятою ракеткою України.

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