Тендер УЄФА на трансляцію матчів Єврокубків в Україні виграла компанія Megogo

OTT|VOD-платформа Megogo виграла тендер на трансляцію матчів Єврокубків (ЛЧ, ЛЄ, Ліга Конференцій) на 2021-2024 роки. Сума тендерної пропозиції переможця була рекордною для України – між 20 і 30 млн євро.

Як пише "Цензор.нет" із посиланням на джерело, наближене до тендеру, основними конкурентами Megogo були Медіа Група Україна (МГУ) з її футбольними каналами та платформою Oll.tv. Інші телекомунікаційний провайдери послуг та медіа-холдинги, такі, як "Воля – Кабель", Світ ТВ, Setanta Sports та "1+1" також проявили значний інтерес до тендеру.

"Перемога платформи над телевізійними гігантами, ймовірно, найбільше вдарить по МГУ, яка вкладає чималі інвестиції у розвиток спортивного контенту, і лідерство у цьому напрямку важливо для акціонера – Ріната Ахметова. Це доволі цікавий ринковий кейс, коли одноосібні права отримала не медіагрупа, яка має у складі аж 3 футбольні канали та сервіс інтернет-телебачення Oll.tv, а OTT|VOD-платформа", – розповів співрозмовник.

Він не виключив, що такий програш може призвести і до змін у складі топ-менеджменту МГУ, яка понад 10 років вкладала велетенські неринкові інвестиції у футбольний контент, і тепер протягом найближчих років буде позбавлена ключового рейтингоутворюючого продукту для цієї ринкової ніші.

Інші учасники ринку зазначають, що інформація про перемогу в тендері платформи Megogo відповідає дійсності, оскільки одразу після закінчення процедур Oll.tv запропонував річну підписку на футбольні телеканали абонентам, які ще не знають, що з літа наступного року вже не зможуть переглядати трансляцію матчів Єврокубків на цій платформі. Також Oll.tv разом з телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 почали переключатись на інші види спорту, такі як художня гімнастика.