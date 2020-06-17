Суркіс сказав, які позиції буде посилювати в "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав позиції, які буде посилювати в клубі.

Насамперед йому потрібен гравець у середину поля, який може першим пасом вирішити питання. Так званий – box to box [з англ. від "штрафного до штрафного" – півзахисник, активно переміщається по всьому полю і виконує як атакуючі, так і оборонні функції].

"З огляду на те, що Бесєдін випав, нам потрібен іще один нападник. Хоча, якщо ми повернемо Супрягу, йому потрібно буде довіряти. Подивився, як він нам три голи поклав, то треба брати, не думаючи. Ну і напевно, нам потрібен іще один центральний захисник, бажано з лівою ногою. Шабанов зараз на картці, потрібно перебудовувати всю оборону. Миколенка ставити зліва і рівноцінної заміни у нас йому поки немає", – заявив Суркіс на Youtube-каналі "ТаТоТаке".

За словами керівника команди, є позиції, які потрібно підсилити в будь-якому випадку, однак не все так просто.

"Є багато факторів, і треба дивитися від можливостi клубу. Ми три роки не потрапляємо в Лігу чемпіонів. Чи цікавлять нас гравці з Прем'єр-ліги? Поки ми хочемо повернути своїх", – підсумував Суркіс.

Раніше президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що очікував від Олексія Михайличенка перемоги в чемпіонаті, але і друге місце не спричинить за собою звільнення тренера.

Також Суркіс розповів про зарплати футболістів "Динамо".