Суркіс сказав, кого купить в "Динамо": спортивні підсумки 2 жовтня
Суркіс розповів, кого "Динамо" купить перед Лігою чемпіонів, а "Мілан" вийшов в Лігу Європи, вигравши найдовшу серію пенальті в історії турніру.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 2 жовтня.
Крім того, кривдник українського клубу вийшов в Лігу Європи, забивши безглуздий переможний гол, а УЄФА звернувся до фанатів "Динамо", згадавши легендарний розгром "Барселони".
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Кривдник українського клубу вийшов в Лігу Європи, забивши безглуздий переможний гол. Відео
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