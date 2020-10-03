Суркіс сказав, кого купить в "Динамо": спортивні підсумки 2 жовтня

Суркіс розповів, кого "Динамо" купить перед Лігою чемпіонів, а "Мілан" вийшов в Лігу Європи, вигравши найдовшу серію пенальті в історії турніру.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 2 жовтня.

Крім того, кривдник українського клубу вийшов в Лігу Європи, забивши безглуздий переможний гол, а УЄФА звернувся до фанатів "Динамо", згадавши легендарний розгром "Барселони".

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