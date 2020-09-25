Студенти та викладачі Олімпійського коледжу вийшли на мітинг під Кабмін

Студенти та викладачі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного влаштували акцію протесту під будівлею Кабінету міністрів України.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, вони вимагають скасувати рішення про реорганізацію навчального закладу та відправити у відставку в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Учасники мітингу закликали почати розслідування конфлікту, який переріс у бійку з поліцейськими на території коледжу в четвер, 24 вересня, і звільнити студента Єгора Батерона, затриманого під час цих подій.

Відзначається, що акція проходить мирно. Порядок на ній охороняють десятки силовиків.

Мітинг студентів та учнів Олімпійського коледжу Telegram-канал PavlovskyNews

Акція проходить мирно Telegram-канал PavlovskyNews

Силовики охороняють порядок на мітингу Telegram-канал PavlovskyNews

Під Кабміном пройшов мітинг студентів і учнів Олімпійського коледжу Telegram-канал PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного сталася бійка між учнями та викладачами навчального закладу з одного боку та поліцейськими з іншого.