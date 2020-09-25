Студенти та викладачі Олімпійського коледжу вийшли на мітинг під Кабмін

Михайло Морозов Спорт 12:25, 25.09.2020 Оновлено: 12:37, 25.09.2020

Студенти та викладачі Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного влаштували акцію протесту під будівлею Кабінету міністрів України.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, вони вимагають скасувати рішення про реорганізацію навчального закладу та відправити у відставку в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Учасники мітингу закликали почати розслідування конфлікту, який переріс у бійку з поліцейськими на території коледжу в четвер, 24 вересня, і звільнити студента Єгора Батерона, затриманого під час цих подій.

Відзначається, що акція проходить мирно. Порядок на ній охороняють десятки силовиків.

Мітинг студентів та учнів Олімпійського коледжу
Telegram-канал PavlovskyNews
Акція проходить мирно
Telegram-канал PavlovskyNews
Силовики охороняють порядок на мітингу
Telegram-канал PavlovskyNews
Під Кабміном пройшов мітинг студентів і учнів Олімпійського коледжу
Telegram-канал PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного сталася бійка між учнями та викладачами навчального закладу з одного боку та поліцейськими з іншого.

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