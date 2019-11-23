Колишній "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBA 35-річний Станіслав Каштанов (36-5, 21 КО) програв в Австралії місцевому боксеру Джейд Митчеллу (20-1,10 КО).

Після закінчення бою всі судді одноголосно віддали перемогу 33-річному австралійцю: 98-92, 98-92, 96-94.

Offical cards - 98-92, 98-92, 96-94 unanimous decision to Jayde Mitchell. У відповіді Great performance by the Aussie Super Middle #MitchellKashtanov #Boxing #OzBoxing - Adam Santarossa (@adamsantarossa) November 23, 2019

"Деякий час тому я був товстим п'яницею і працював бетонщиком. Я пройшов довгий шлях, щоб все змінилося: тепер мене впізнають однолітки і люди, які стежать за спортом. Це означає все для мене", – говорив Мітчелл перед боєм.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на кращі моменти зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Каштанов, який народився в Донецьку, в 2017 році поміняв громадянство з українського на російське,

Раніше Каштанов присвятив одну зі своїх перемог президенту Росії, подякувавши йому за "мирне небо". На титульний бій в Москві спортсмен вийшов в майці із зображенням Володимира Путіна.

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