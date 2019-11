Колишній "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBA 35-річний Станіслав Каштанов (36-5, 21 КО) програв в Австралії місцевому боксеру Джейд Митчеллу (20-1,10 КО).

Після закінчення бою всі судді одноголосно віддали перемогу 33-річному австралійцю: 98-92, 98-92, 96-94.

Offical cards - 98-92, 98-92, 96-94 unanimous decision to Jayde Mitchell. У відповіді Great performance by the Aussie Super Middle #MitchellKashtanov #Boxing #OzBoxing