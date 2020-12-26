Стало відомо, як Ярмоленка вигнали з "Боруссії": спортивні підсумки 25 грудня

Максим Іншаков Спорт 09:18, 26.12.2020

Олександр Хацкевич розповів, як Андрія Ярмоленкя свого часу вигнали з дортмундської "Боруссії" і помер український олімпійський чемпіон.

Крім того, Усик хоче відмовитися від рекорднго гонорару в бою з Джошуа, а Віктор Леоненко прокоментував трансфер Мілевського в Минай, заявивши, що футболіст "буде мучитися".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 25 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Хацкевич розповів, як Ярмоленка вигнали з "Боруссії" Д

Помер український олімпійський чемпіон

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