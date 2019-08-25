Стало відомо про стан британського боксера, госпіталізованого після нокауту від Ковальова

У британського боксера Ентоні Ярду не виявлено проблем зі здоров'ям після нокауту в поєдинку проти Сергія Ковальова.
Як повідомив журналіст Василь Конов, 28-річного лондонця вже відпустили з челябінської лікарні, куди він потрапив одразу після бою.
Обстеження в лікарні не виявило проблем зі здоров'ям у Ярду після нокауту в бою з Ковалевим🙏 pic.twitter.com/h7VH9PxL4R- Василь Конов-jr (@vasily_konov) August 25, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня Ярд програв російському чемпіону світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергію Ковальову (34-3-1, 29 КО).
Зустріч на Traktor Arena в Челябінську завершилася в 11-му раунді.
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