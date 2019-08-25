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Стало відомо про стан британського боксера, госпіталізованого після нокауту від Ковальова

1.6т Читати матеріал російською

У британського боксера Ентоні Ярду не виявлено проблем зі здоров'ям після нокауту в поєдинку проти Сергія Ковальова.

Як повідомив журналіст Василь Конов, 28-річного лондонця вже відпустили з челябінської лікарні, куди він потрапив одразу після бою.

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Ковальов - Ярд: весь бій на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня Ярд програв російському чемпіону світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергію Ковальову (34-3-1, 29 КО).

Зустріч на Traktor Arena в Челябінську завершилася в 11-му раунді.

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Особи
Ентонi Ярд боксер Сергій Ковальов
Місце
Росія Челябінськ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот и славненько. Хотя прилетело ему качественно!!!
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