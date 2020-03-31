З'явилося відео з Ємельяненком під крапельницею: підсумки спорту 30 березня

Російські боєць ММА Олександр Ємельяненко показав відео, де він знаходиться під крапельницею, а словацький футбольний клуб "Жиліна" припинив існування через коронавірус.

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Крім того, Андрій Ярмоленко розповів про можливе повернення до київського "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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