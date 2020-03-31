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31 березня • оновлено в 09:12
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З'явилося відео з Ємельяненком під крапельницею: підсумки спорту 30 березня

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Російські боєць ММА Олександр Ємельяненко показав відео, де він знаходиться під крапельницею, а словацький футбольний клуб "Жиліна" припинив існування через коронавірус.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 30 березня.

Крім того, Андрій Ярмоленко розповів про можливе повернення до київського "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Усик - Чiсора MMA
Особи
Андрій Ярмоленко Олександр Емельяненко Олександр Усик Хабiб Нурмагомедов Дерек Чісора
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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