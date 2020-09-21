Звільнений з UFMMA скандально відомий Тітушко засвітився на дитячому турнірі організації

Скандально відомий Вадим Тітушко 19 вересня прийняв участь у проведенні турніру зі змішаних єдиноборств в Білій Церкві під егідою Української федерації ММА (UFMMA) Київської області.

Це сталося, незважаючи на запевнення організації про те, що Тітушко не має до неї жодного відношення. Заява була зроблена 14 серпня після того, як стало відомо про призначення антімайданівця віце-президентом у Київській області.

Сюжет про турнір у Білій Церкві, в якому взяли участь спортсмени віком від 8 років, було опубліковано на сторінці Геннадія Прищепчука у соціальній мережі Facebook. При цьому журналіст в ролику називає Тітушка віце-президентом білоцерківської Федерації рукопашного бою та фрі-файту, а сам новоспечений функціонер у своєму коментарі назвав турнір серйозним.

Зазначимо, що 3 вересня мав закінчитися термін домашнього арешту Вадима Тітушка в межах розслідування справи про розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом. При цьому в МВС запевняли, що незабаром в суд буде переданий обвинувальний акт.

Тітушко відомий тим, що від його прізвища був сформований термін "Тітушки". Він позначає молодих людей, часто спортсменів, які застосовували фізичну силу, влаштовували бійки і провокації проти учасників антиурядових протестів під час Євромайдану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2013 році Тітушка було затримано за напад на журналістів під час мітингу опозиції в центрі Києва.

У 2018 році його оголосили в розшук за участь в розбійних нападах у складі організованої групи з метою пограбування. Пізніше з'явилися подробиці цієї справи.