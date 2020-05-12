"Зроблю з твоїх зубів намисто": Конор кинув виклик Гетжі

Михайло Морозов Інші види спорту 09:50, 12.05.2020

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор пообіцяв розправитися з Джастіном Гетжі, який став тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі, перемігши Тоні Фергюсона.

Раніше американець заявив, що в першу чергу хоче побитися з Хабібом Нурмагомедова, а вже потім з Макгрегором, оскільки саме росіянин є справжнім чемпіоном.

Конор МакГрегор
EssentiallySports

"Джастін, людина, яка обіймає твої ноги, не несе жодної небезпеки. Ми всі це знаємо. Спробуй потанцювати з тим, хто є реальною загрозою. Я вб'ю тебе, а з твоїх зубів я зроблю намисто. Більше не кажи, що ти представляєш великі Сполучені Штати Америки. Ніхто зі справжніх американців не дозволить засудженому члену терористичного осередку джихаду представляти свої інтереси", – написав Конор у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джастін Гетжі сенсаційно переміг Тоні Фергюсона, нокаутувавши його в п'ятому раунді.

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