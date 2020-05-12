"Зроблю з твоїх зубів намисто": Конор кинув виклик Гетжі

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор пообіцяв розправитися з Джастіном Гетжі, який став тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі, перемігши Тоні Фергюсона.
Раніше американець заявив, що в першу чергу хоче побитися з Хабібом Нурмагомедова, а вже потім з Макгрегором, оскільки саме росіянин є справжнім чемпіоном.
Конор МакГрегор
EssentiallySports
"Джастін, людина, яка обіймає твої ноги, не несе жодної небезпеки. Ми всі це знаємо. Спробуй потанцювати з тим, хто є реальною загрозою. Я вб'ю тебе, а з твоїх зубів я зроблю намисто. Більше не кажи, що ти представляєш великі Сполучені Штати Америки. Ніхто зі справжніх американців не дозволить засудженому члену терористичного осередку джихаду представляти свої інтереси", – написав Конор у Twitter.
Justin, there is no danger in a man that hugs legs, we all know. Try and dance around what the real threat is here all you want.- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020
I am going to fucking butcher you.
Your teeth. I'm going to put them on a fucking necklace.
Speak on my skills as a father?
You are fucking dead.
Do not ever say you represent the great nation of the United States of America ever again. No true American would speak so highly of, or allow, a convicted member of a Jihadi terror cell represent them.- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020
Never Forget!
You are a fucking blind fool, and I am going to finish the job.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Джастін Гетжі сенсаційно переміг Тоні Фергюсона, нокаутувавши його в п'ятому раунді.
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