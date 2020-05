"Зроблю з твоїх зубів намисто": Конор кинув виклик Гетжі

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор пообіцяв розправитися з Джастіном Гетжі, який став тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі, перемігши Тоні Фергюсона.

Раніше американець заявив, що в першу чергу хоче побитися з Хабібом Нурмагомедова, а вже потім з Макгрегором, оскільки саме росіянин є справжнім чемпіоном.

"Джастін, людина, яка обіймає твої ноги, не несе жодної небезпеки. Ми всі це знаємо. Спробуй потанцювати з тим, хто є реальною загрозою. Я вб'ю тебе, а з твоїх зубів я зроблю намисто. Більше не кажи, що ти представляєш великі Сполучені Штати Америки. Ніхто зі справжніх американців не дозволить засудженому члену терористичного осередку джихаду представляти свої інтереси", – написав Конор у Twitter.

Justin, there is no danger in a man that hugs legs, we all know. Try and dance around what the real threat is here all you want.

I am going to fucking butcher you.

Your teeth. I'm going to put them on a fucking necklace.

Speak on my skills as a father?

You are fucking dead.