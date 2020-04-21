"Зробили бізнес": капітан волейбольної збірної України обурився через ситуацію на кордоні

Капітан збірної України з волейболу і гравець італійської "Перуджі" Олег Плотницький розповів про неприємну ситуацію на українському кордоні, з якою йому довелося зіткнутися.

Наш спортсмен подолав непростий шлях для того, щоб повернутися на батьківщину. Він дістався з Перуджі до Риму на машині, потім прилетів звідти до Мінська і попрямував на кордон. Плотницкий розповів, що все йшло добре до того, як він потрапив на український прикордонний пункт Доманово.

Олег Плотницький Sportarena.com

"Так як 16 числа закрили пішохідний перехід українського кордону і на авто не можна було виїхати хоча б на нейтральну територію, наші прикордонники зробили непоганий бізнес! Після того як ви пройдете 1,7 км від білоруського кордону до українського, вам запропонують автобус для переїзду нашого кордону (від шлагбаума до шлагбаума 300м). Іншого варіанту немає... і вам доводиться платити 250 грн, щоб перейти свій же кордон і заїхати в свою ж рідну країну і потрапити додому! Причому ціну за проїзд, як натякнув нам водій автобуса, встановлюють самі прикордонники!" – написав волейболіст у себе в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Плотницький передав звернення жителів Перуджі до громадян України.

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