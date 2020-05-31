Зіркова фітнес-тренерка назвала легкий спосіб отримати підтягнуте тіло на самоізоляції
Зоряна фітнес-тренерка Свава Сігбертдоттір, яка тренує голлівудських знаменитостей, розкрила легкий спосіб отримати підтягнуте тіло, незважаючи на самоізоляцію і тимчасове закриття фітнес-центрів.
Як повідомляє The Mirror, Сігбертдоттір розробила спеціальні картки для занять спортом під назвою The Mobility Card. Вона стверджує, що тренування, яке буде прокачувати всі групи м'язів, не обов'язково повинне бути складним і виснажливим. Воно може бути простим, але дуже ефективним.
Набір виглядає як гра і включає 49 карток із порадами, як правильно виконувати вправи. Всі вправи розділені на п'ять груп, у них входять, наприклад, ідеї для розминки перед заняттями спортом і ідеї для розтяжки після завершення тренування.
"Ви можете отримати тренування на все тіло, і для цього навіть не доведеться думати", – пояснила вона.
Як приклад, тренерка привела чотири найпопулярніших вправи:
Почергові рухи ніг одночасно з рухом рук поліпшить здатність тримати рівновагу і координацію.
Ідеально підходить для координації кінцівок
- Стоячи, зігніть руки в ліктях, стисніть руки в кулаки і підійміть їх до обличчя, тримаючи лікті з боків.
- Випряміть праву руку вгору, одночасно піднімаючи ліве коліно до висоти стегна.
- Виконайте те ж саме з лівою рукою і правою ногою.
Обертання вашого тіла покращує рухливість і гнучкість.
- Станьте прямо витягнувши руки перед собою на рівні плечей.
- Зігніть обидва ліктя і піднесіть кінчики рук один до одного.
- Ведучи ліктем, поверніть тулуб вправо і повністю витягніть праву руку. Відчуйте розтягнення в талії і плечі.
- Поверніться у вихідну позицію і повторіть з іншою стороною. Тримайте прес напруженим, а тулуб прямим.
Будь-яка вправа, яку ви робите на одній нозі, зміцнює коліна.
- Використовуючи спинку стільця для підтримки, злегка зігніть ліву ногу і перенесіть на неї свою вагу.
- Поверніть праву ногу вперед і вбік, до кута в 45 градусів від пiдлоги.
- Прес тримайте напруженим і стежте, щоб тулуб був нерухомим.
- З часом робіть цю вправу без стільця.
Вправи можна виконувати стоячи, можна сидячи. Варіант сидячи підійде для тих, у кого хвора спина.
- Сядьте на стілець і підійміть одну ногу від підлоги, утримуючи її прямо і паралельно підлозі.
- Випряміть плечі, напружте прес і витягніть руки в сторони, долонями вперед.
- Зведіть руки перед грудьми, щоб ваші долоні тепер були звернені один до одного, тримаючи ногу випрямленою.
Також Свава показала, що можна робити у вузькому приміщенні.
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