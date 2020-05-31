Зіркова фітнес-тренерка назвала легкий спосіб отримати підтягнуте тіло на самоізоляції

Зоряна фітнес-тренерка Свава Сігбертдоттір, яка тренує голлівудських знаменитостей, розкрила легкий спосіб отримати підтягнуте тіло, незважаючи на самоізоляцію і тимчасове закриття фітнес-центрів.

Свава Сігбертдоттір The Mirror

Як повідомляє The Mirror, Сігбертдоттір розробила спеціальні картки для занять спортом під назвою The Mobility Card. Вона стверджує, що тренування, яке буде прокачувати всі групи м'язів, не обов'язково повинне бути складним і виснажливим. Воно може бути простим, але дуже ефективним.

Набір виглядає як гра і включає 49 карток із порадами, як правильно виконувати вправи. Всі вправи розділені на п'ять груп, у них входять, наприклад, ідеї для розминки перед заняттями спортом і ідеї для розтяжки після завершення тренування.

"Ви можете отримати тренування на все тіло, і для цього навіть не доведеться думати", – пояснила вона.

Як приклад, тренерка привела чотири найпопулярніших вправи:

Розминка з коліном - 30 секунд The Mirror

Почергові рухи ніг одночасно з рухом рук поліпшить здатність тримати рівновагу і координацію.

Ідеально підходить для координації кінцівок

- Стоячи, зігніть руки в ліктях, стисніть руки в кулаки і підійміть їх до обличчя, тримаючи лікті з боків.

- Випряміть праву руку вгору, одночасно піднімаючи ліве коліно до висоти стегна.

- Виконайте те ж саме з лівою рукою і правою ногою.

Зворотні обертання - 12 послідовних повторень з кожного боку The Mirror

Обертання вашого тіла покращує рухливість і гнучкість.

- Станьте прямо витягнувши руки перед собою на рівні плечей.

- Зігніть обидва ліктя і піднесіть кінчики рук один до одного.

- Ведучи ліктем, поверніть тулуб вправо і повністю витягніть праву руку. Відчуйте розтягнення в талії і плечі.

- Поверніться у вихідну позицію і повторіть з іншою стороною. Тримайте прес напруженим, а тулуб прямим.

Одноногі гойдалки - 30 секунд на кожну ногу The Mirror

Будь-яка вправа, яку ви робите на одній нозі, зміцнює коліна.

- Використовуючи спинку стільця для підтримки, злегка зігніть ліву ногу і перенесіть на неї свою вагу.

- Поверніть праву ногу вперед і вбік, до кута в 45 градусів від пiдлоги.

- Прес тримайте напруженим і стежте, щоб тулуб був нерухомим.

- З часом робіть цю вправу без стільця.

Руки вгору, одна нога вгору - 10 повторень на кожну ногу The Mirror

Вправи можна виконувати стоячи, можна сидячи. Варіант сидячи підійде для тих, у кого хвора спина.

- Сядьте на стілець і підійміть одну ногу від підлоги, утримуючи її прямо і паралельно підлозі.

- Випряміть плечі, напружте прес і витягніть руки в сторони, долонями вперед.

- Зведіть руки перед грудьми, щоб ваші долоні тепер були звернені один до одного, тримаючи ногу випрямленою.

Також Свава показала, що можна робити у вузькому приміщенні.

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