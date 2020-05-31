Головна Новини
31 травня • оновлено в 16:22
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Зіркова фітнес-тренерка назвала легкий спосіб отримати підтягнуте тіло на самоізоляції

3.1т
Читати матеріал російською

Зоряна фітнес-тренерка Свава Сігбертдоттір, яка тренує голлівудських знаменитостей, розкрила легкий спосіб отримати підтягнуте тіло, незважаючи на самоізоляцію і тимчасове закриття фітнес-центрів.

Свава Сігбертдоттір

Свава Сігбертдоттір

The Mirror

Як повідомляє The Mirror, Сігбертдоттір розробила спеціальні картки для занять спортом під назвою The Mobility Card. Вона стверджує, що тренування, яке буде прокачувати всі групи м'язів, не обов'язково повинне бути складним і виснажливим. Воно може бути простим, але дуже ефективним.

Набір виглядає як гра і включає 49 карток із порадами, як правильно виконувати вправи. Всі вправи розділені на п'ять груп, у них входять, наприклад, ідеї для розминки перед заняттями спортом і ідеї для розтяжки після завершення тренування.

"Ви можете отримати тренування на все тіло, і для цього навіть не доведеться думати", – пояснила вона.

Як приклад, тренерка привела чотири найпопулярніших вправи:

Розминка з коліном - 30 секунд

Розминка з коліном - 30 секунд

The Mirror

Почергові рухи ніг одночасно з рухом рук поліпшить здатність тримати рівновагу і координацію.

Ідеально підходить для координації кінцівок

- Стоячи, зігніть руки в ліктях, стисніть руки в кулаки і підійміть їх до обличчя, тримаючи лікті з боків.

- Випряміть праву руку вгору, одночасно піднімаючи ліве коліно до висоти стегна.

- Виконайте те ж саме з лівою рукою і правою ногою.

Зворотні обертання - 12 послідовних повторень з кожного боку

Зворотні обертання - 12 послідовних повторень з кожного боку

The Mirror

Обертання вашого тіла покращує рухливість і гнучкість.

- Станьте прямо витягнувши руки перед собою на рівні плечей.

- Зігніть обидва ліктя і піднесіть кінчики рук один до одного.

- Ведучи ліктем, поверніть тулуб вправо і повністю витягніть праву руку. Відчуйте розтягнення в талії і плечі.

- Поверніться у вихідну позицію і повторіть з іншою стороною. Тримайте прес напруженим, а тулуб прямим.

Одноногі гойдалки - 30 секунд на кожну ногу

Одноногі гойдалки - 30 секунд на кожну ногу

The Mirror

Будь-яка вправа, яку ви робите на одній нозі, зміцнює коліна.

- Використовуючи спинку стільця для підтримки, злегка зігніть ліву ногу і перенесіть на неї свою вагу.

- Поверніть праву ногу вперед і вбік, до кута в 45 градусів від пiдлоги.

- Прес тримайте напруженим і стежте, щоб тулуб був нерухомим.

- З часом робіть цю вправу без стільця.

Руки вгору, одна нога вгору - 10 повторень на кожну ногу

Руки вгору, одна нога вгору - 10 повторень на кожну ногу

The Mirror

Вправи можна виконувати стоячи, можна сидячи. Варіант сидячи підійде для тих, у кого хвора спина.

- Сядьте на стілець і підійміть одну ногу від підлоги, утримуючи її прямо і паралельно підлозі.

- Випряміть плечі, напружте прес і витягніть руки в сторони, долонями вперед.

- Зведіть руки перед грудьми, щоб ваші долоні тепер були звернені один до одного, тримаючи ногу випрямленою.

Також Свава показала, що можна робити у вузькому приміщенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська чемпіонка дала просту пораду, як позбутися целюліту.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Дієти та фітнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Кельн
VS
Лейпциг
Тотал больше 3
1.76 Сделать ставку
NaVi
VS
mousesports
Победа NaVi
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа Team Vitality
1.63 Сделать ставку
Complexity
VS
Gambit Youngsters
Победа Complexity
1.50 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Espada
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
mousesports
VS
OG
Победа OG
1.87 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта с форой (-1)
1.66 Сделать ставку
Гамбург
VS
Вехен
Победа Гамбурга с форой (-1)
1.71 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Ислочь
Победа БАТЭ и тотал больше 2.5
1.91 Сделать ставку
Рух
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.86 Сделать ставку