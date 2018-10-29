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"Знесе дах": менеджер Хабіба анонсував суперновину

4.7тЧитати матеріал російською

Менеджер скандального чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз заінтригував шанувальників російського бійця інформацією, від якої всі прийдуть у шок.

"У нас є великі новини! Вони просто знесуть дах", — написав Абдель-Азіз на своїй сторінці в Твіттері.

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Можливо, мова йде про проведення поєдинку з непереможеним боксером Флойдом Мейвезером, про що вже з'явилася інформація, пише Sport24.ru.

Нагадаємо, що 7 жовтня Нурмагомедов переміг ірландця Конора Макгрегора і завоював чемпіонський пояс. Після поєдинку росіянин вистрибнув з октагону, щоб влаштувати бійку з тренером ірландця Діллоном Денісом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров став посміховиськом, покликавши на бій друзів Конора і Хабіба.

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Особи
Хабiб НурмагомедовКонор МакГрегор
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