"Знесе дах": менеджер Хабіба анонсував суперновину

Менеджер скандального чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз заінтригував шанувальників російського бійця інформацією, від якої всі прийдуть у шок.

"У нас є великі новини! Вони просто знесуть дах", — написав Абдель-Азіз на своїй сторінці в Твіттері.

Можливо, мова йде про проведення поєдинку з непереможеним боксером Флойдом Мейвезером, про що вже з'явилася інформація, пише Sport24.ru.

Нагадаємо, що 7 жовтня Нурмагомедов переміг ірландця Конора Макгрегора і завоював чемпіонський пояс. Після поєдинку росіянин вистрибнув з октагону, щоб влаштувати бійку з тренером ірландця Діллоном Денісом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров став посміховиськом, покликавши на бій друзів Конора і Хабіба.