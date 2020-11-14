Знаменитого російського бійця MMA побили в Москві. Відео

На знаменитого російського бійця змішаних єдиноборств (ММА), що виступає у промоушенi Bellator, Сергія Харитонова напав ексбоєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Адам Яндієв.

Інцидент трапився в московських "Лужниках" після спортивного заходу.

На відео видно, як обидва спортсмени виходять з приміщення і після нетривалої розмови Яндієв завдає кілька різких ударів по обличчю Харитонова. Після бійки Харитонов був змушений звернутися до лікарні, де у нього діагностували розсічення і струс мозку.

Як повідомляє Telegra-канал Mash, бійка почалася після того, як Яндієву нагадали про грошовому борг, який він не повернув Харитонову.

Руслан Абдо Mash

Один зі свідків конфлікту боєць ММА Руслан Абдо розповів подробиці нападу.

"У Адама з головою непорядок. Спершу на мене напав, потім напав на Сергія. Там розмова йшла абсолютно неконфліктно, просто спілкувалися з ним і все. Коли він дізнався, що я друг Сергія Харитонова, чомусь став з'ясовувати. Потім ударив мене в ніс, зламав його. Потім, коли мене повели, приїхав Сергій. За розповідями очевидців, він вдарив кастетом йому в око. Зараз ми всi в лікарні ", – розповів в коментарі РЕН ТВ Абдо.

Харитонов через свого адвоката вже написав заяву в поліцію. Проводиться перевірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада Сергій Харитонов здобув ефектну перемогу нокаутом над британцем Олі Томпсоном.

Поєдинок в Дубаї (ОАЕ) в рамках турніру промоушену PaRus Fight Championship MMA завершився в першому раунді.