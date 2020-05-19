Відомого рестлера Шеда Гаспарда віднесло хвилею в океан

Михайло Морозов Інші види спорту 13:22, 19.05.2020 Оновлено: 13:43, 19.05.2020

Колишню зірку реслінгу Шеда Гаспарда віднесло хвилею в океан, коли він купався разом зі своїм 10-річним сином на одному з пляжів Лос-Анджелеса.

Як повідомляє видання DailyMail, хлопчика вдалося врятувати й повернути на берег, а його батько зник безвісти. На місце події прибули рятувальники, дайвери, медики. Представники берегової охорони протягом трьох годин літали над водою, але так і не зуміли знайти 39-річного Гаспарда.

шед Гаспард

"Один із наших рятувальників намагався врятувати їх обох. На жаль, хвиля відкинула Гаспарда в океан у момент, коли їх намагалися витягнути з течії, і більше його ніхто не бачив", – розповів представник пожежного департаменту округу Лос-Анджелеса Кенічі Хаскетт.

Гаспард закінчив кар'єру реслера в 2010 році і почав акторську справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секс-відео принесло космічні гроші легендарному реслеру Халку Хогану.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

В Україні дозволять роботу дитсадків, транспорту і метро: Шмигаль назвав дати

В Одесі обвалився 4-поверховий житловий будинок: зруйновані декілька квартир

"Слабкі в розумовому жанрі": Кондратюк поставив діагноз Усику та Ломаченку

Україна розгромила Росію в історичному суперфіналі Світової ліги з шахів

Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року