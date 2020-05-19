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19 травня • оновлено в 13:45
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Відомого рестлера Шеда Гаспарда віднесло хвилею в океан

4.3т
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Колишню зірку реслінгу Шеда Гаспарда віднесло хвилею в океан, коли він купався разом зі своїм 10-річним сином на одному з пляжів Лос-Анджелеса.

Як повідомляє видання DailyMail, хлопчика вдалося врятувати й повернути на берег, а його батько зник безвісти. На місце події прибули рятувальники, дайвери, медики. Представники берегової охорони протягом трьох годин літали над водою, але так і не зуміли знайти 39-річного Гаспарда.

шед Гаспард

шед Гаспард

"Один із наших рятувальників намагався врятувати їх обох. На жаль, хвиля відкинула Гаспарда в океан у момент, коли їх намагалися витягнути з течії, і більше його ніхто не бачив", – розповів представник пожежного департаменту округу Лос-Анджелеса Кенічі Хаскетт.

Гаспард закінчив кар'єру реслера в 2010 році і почав акторську справу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
рестлінг
Місце
США Лос Анджелес
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