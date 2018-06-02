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Знаменитий російський боєць зганьбився в домашньому поєдинку

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Російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олександр Шлеменко (56 перемог, 11 поразок) сенсаційно програв бразильцю Бруно Сілві (18 перемог, 6 поразок). Головний поєдинок турніру M-1 Challenge 93, який пройшов в Челябінську, завершився в 1-м ж раунді.

У самому дебюті зустрічі 32-річний оміч пропустив кілька небезпечних ударів в голову. На третій хвилині Шлеменко і зовсім перестав активно чинити опір, після чого рефері прийняв рішення зупинити поєдинок

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Для Шлеменко ця поразка стала другою поспіль поспіль. Попередній бій в жовтні минулого року росіянин провів у промоції Bellator, програвши представнику Нідерландів Гегарду Мусасі одноголосним рішенням суддів.

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Тема
MMA
Місце
РосіяЧелябінськ
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