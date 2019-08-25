Знаменитий російський боєць переміг потужним нокаутом в Bellator

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Сергій Харитонов (30-7, 2 КО) ефектно переміг Метта Мітріона на турнірі Bellator 225.

Харитонов Мітріон Bellator

Головний вечір бою в Бріджпорті завершився у другому раунді нокаутом від 39-річного уродженця Плесецка.

У першому раунді і Харитонов і Мітріон демонстрували мляву сутичку, змушуючи глядачів кілька разів свистом підганяти їх. У другій трихвилинці росіянин почав точніше бити по корпусу, а потім перевів атаку в голову. 41-річний американець пропустив потужний аперкот і удар коліном, після чого без почуттів звалився на канвас.

Новини Непереможний український боєць придушив суперника в Bellator

Відзначимо, що це був повторний бій Харитонова і Мітріона. Перша зустріч взимку була визнана такою що не відбулася. Мітріон намагався пробити лоукік, однак потрапив росіянину в пах.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram