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Знаменитий російський боєць переміг потужним нокаутом в Bellator

1.3т Читати матеріал російською

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Сергій Харитонов (30-7, 2 КО) ефектно переміг Метта Мітріона на турнірі Bellator 225.

Харитонов Мітріон

Харитонов Мітріон

Bellator

Головний вечір бою в Бріджпорті завершився у другому раунді нокаутом від 39-річного уродженця Плесецка.

У першому раунді і Харитонов і Мітріон демонстрували мляву сутичку, змушуючи глядачів кілька разів свистом підганяти їх. У другій трихвилинці росіянин почав точніше бити по корпусу, а потім перевів атаку в голову. 41-річний американець пропустив потужний аперкот і удар коліном, після чого без почуттів звалився на канвас.

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Відзначимо, що це був повторний бій Харитонова і Мітріона. Перша зустріч взимку була визнана такою що не відбулася. Мітріон намагався пробити лоукік, однак потрапив росіянину в пах.

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MMA
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