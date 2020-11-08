Знаменитий російський боєць ММА переміг жорстким нокаутом. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,2 т.
Сергій Харитонов

Популярний російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов здобув ефектну перемогу нокаутом над британцем Олі Томпсоном.

Поєдинок в Дубаї (ОАЕ) в рамках турніру промоушену PaRus Fight Championship MMA завершився у першому раунді.

Колишній стронгмен Томпсон на старті бою успішно діяв проти важчого 40-річного росіянина, але в середині п'ятихвилинки пропустив забійний правий боковий, після якого впав обличчям на канвас октагону.

Відзначимо, що у вересні Харитонов дебютував в боксі. На турнірі в підмосковних Хімках уродженець Плесецька переміг 47-річного Денні Вільямса, який в 2004 році нокаутував Майка Тайсона.

ОАЕАбу ДабіMMA