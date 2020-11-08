Популярний російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов здобув ефектну перемогу нокаутом над британцем Олі Томпсоном.

Поєдинок в Дубаї (ОАЕ) в рамках турніру промоушену PaRus Fight Championship MMA завершився у першому раунді.

Колишній стронгмен Томпсон на старті бою успішно діяв проти важчого 40-річного росіянина, але в середині п'ятихвилинки пропустив забійний правий боковий, після якого впав обличчям на канвас октагону.

Відзначимо, що у вересні Харитонов дебютував в боксі. На турнірі в підмосковних Хімках уродженець Плесецька переміг 47-річного Денні Вільямса, який в 2004 році нокаутував Майка Тайсона.