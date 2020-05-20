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20 травня • оновлено в 21:17
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Знаменитий рестлер Шед Гаспард знайдений мертвим

7.7т
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Тіло знаменитого американського рестлера Шада Гаспарда було виявлено поліцейськими на одному з пляжів Лос-Анджелеса, повідомляє Associated Press.

Шад Гаспард

Шад Гаспард

39-річний спортсмен зник безвісти в неділю, 17 травня, після того, як пішов купатися разом з 10-річним сином. За словами очевидців, рестлера віднесло хвилею в океан. Хлопчикові ж вдалося врятуватися. Гаспарда кілька днів безуспішно шукали рятувальники, у результаті його тіло винесло на берег.

Гаспард здобув популярність, виступаючи в найавторитетнiшiй світовiй промоції, яка органiзовує турніри з рестлінгу, World Wrestling Entertainment (WWE). Організацію американець залишив у 2010 році, а ще через чотири роки він завершив професійну кар'єру.

У кінці серпня минулого року рекордсмен світу з плавання в холодній воді потонув під час тренування в Єнісеї.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
рестлінг
Місце
США
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