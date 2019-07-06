Знаменитий легкоатлет видав один з найбільш курйозних фінішів в історії спорту

Ефіопський легкоатлет Хагос Гебрівет став автором одного з найбільш курйозних фінішів в історії "Діамантової ліги".

Бігун передчасно відсвяткував перемогу в забігу на п'ять тисяч метрів на етапі в швейцарській Лозанні.

Перед останнім колом Гебрівет лідирував в забігу, але помилився і сповільнився, вирішивши, що перетнув фінішну лінію. Він усвідомив, що сталося, тільки коли його обігнав один з переслідувачів. В результаті ефіопець показав лише десятий результат. Перемогу здобув його співвітчизник Йоміф Кейелча.

¡INSÓLITO! Hagos Gebrhiwet salió a celebrar el primer puesto en la prueba de 5000 metros de la Diamond League de Lausanne, pero le quedaban 400 metros por recorrer. Y cuando quiso retomar, terminó 10º ... pic.twitter.com/E1Zb43z7EL - TyC Sports (@TyCSports) 5 липня 2019 р

25-річний Гебрівет - бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро в бігу на дистанцію п'ять тисяч і метрів. Крім того, в його активі "бронза" і "срібло" чемпіонату світу в цій же дисципліні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що бігун втратив на фініші свої геніталії, зібравши за 2 дні 1.5 млн переглядів на Youtube.

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