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Знаменитий легкоатлет видав один з найбільш курйозних фінішів в історії спорту

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Ефіопський легкоатлет Хагос Гебрівет став автором одного з найбільш курйозних фінішів в історії "Діамантової ліги".

Бігун передчасно відсвяткував перемогу в забігу на п'ять тисяч метрів на етапі в швейцарській Лозанні.

Перед останнім колом Гебрівет лідирував в забігу, але помилився і сповільнився, вирішивши, що перетнув фінішну лінію. Він усвідомив, що сталося, тільки коли його обігнав один з переслідувачів. В результаті ефіопець показав лише десятий результат. Перемогу здобув його співвітчизник Йоміф Кейелча.

25-річний Гебрівет - бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро в бігу на дистанцію п'ять тисяч і метрів. Крім того, в його активі "бронза" і "срібло" чемпіонату світу в цій же дисципліні.

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Тема
легка атлетика
Місце
ШвейцаріяЛозанна
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